Московские коммунальщики приводят улицы в порядок

Солнечная погода ожидает москвичей в ближайшие выходные. В городе будет плюс 12. Что выше климатической нормы. А вот осадков синоптики не обещают.

На улицах столицы и сегодня - ясный и погожий день. Городские коммунальщики приводят улицы в порядок. Разгребают остатки снега на газонах. У метро уже появились самокаты. А в ближайшее время к ним добавятся и велосипеды.

Специалисты уже завершают их ремонт и покраску. Традиционно не обойдется и без новинок.

"В том году себя зарекомендовала пилотная партия элекроскутеров. В этом году ожидаем поставку обновленной модели. Она получила ряд изменений, обновлений, на основании обратной связи от пользователей", - рассказал Ринат Камальдинов, операционный директор.