Собянин: Реконструкцию школы №1576 в Коптево закончат к новому учебному году

Реконструкцию школы №1576 в районе Коптево на севере столицы закончат к новому учебному году. Об этом сегодня рассказал мэр города Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Специалисты обновляют фасад, кровлю, инженерные коммуникации и внутреннюю отделку. В районе реализуют и другие проекты. В том числе по программе реновации.

Современный дизайн и панорамные окна. Хотя строительные работы еще идут, изменения уже заметны. Даже и не скажешь, что эта школа была построена больше 30 лет назад.

"На сегодняшний момент проведён полный комплекс строительно-монтажных работ, начиная с замены плит перекрытия, полная замена кровли, утепление фасада, замена всех инженерных систем, водопровода, канализации, отопления", - сообщил Алексей Проскурин, генеральный директор компании подрядчика.

В четырехэтажном здании будут обучаться дети с 1 по 11 класс. В будущем здесь появятся универсальные и специализированные кабинеты. А за счёт стеклянных перегородок внутри помещений будет много естественного света.

"К новому учебному году закончим реконструкцию школы №1576 в Коптеве. Обновляем фасад и кровлю, инженерные коммуникации, дверные и оконные блоки, внутреннюю отделку, благоустроим пришкольную территорию, где появятся детские и спортивные площадки, зоны тихого отдыха, места для парковки велосипедов и самокатов. Выполним дополнительное озеленение. Сейчас в Коптеве реконструируем ещё одну школу — №1223 на Михалковской улице, 13А. Она тоже откроется 1 сентября", - сообщил Собянин.

За год старое здание превращается в образовательный центр с современными кабинетами, медиатекой и лабораториями. Ведь реконструкция по программе "Моя школа" - это не просто косметический ремонт. Здание меняют полностью - от фундамента до крыши, включая планировку. А на территории появится целый спортивный кластер - с беговыми дорожками, площадками для прыжков в длину, баскетбола, мини-футбола и настольного тенниса.

"Здесь много ребят которые изучают естественные научные дисциплины, ребята, которые занимаются в профильных классах и, безусловно, для них корпус будет оборудован самым современным оборудованием, которое позволит им реализовывать свои проекты, которые уже почти взрослые, углубляться в совершенно разные области знаний и достигать самых высоких результатов", - отметил Александр Сурков, директор школы № 1576.

Коптево - активно развивающийся район на севере Москвы, в котором проживает больше 100 тысяч человек. Всего в нескольких минутах ходьбы от школы расположился новый жилой комплекс, построенный в рамках столичной программы реновации. Там москвичи переезжают из старых хрущёвок в современные квартиры с уже готовой отделкой и развитой инфраструктурой.

"Жилой комплекс сопровождается комплексным благоустройством территории. Транспортная доступность комплекса соответствует московским стандартам транспортного обслуживания, недалеко от комплекса находится линия МЦК, а также парковая благоустроенная территория", - сообщил Владислав Овчинский, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы.

За последние годы на севере Москвы было многое сделано для повышения качества жизни местных жителей. Основная часть мероприятий реализована в рамках программы "Мой район", разработанной по инициативе мэра.