В Москве скорая помощь стукнулась с легковушкой: есть пострадавшие

Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием скорой помощи в Москве. От удара автомобиль медиков перевернулся на бок. Авария произошла накануне поздно вечером на Нахимовском проспекте в районе дома 45.

Скорая помощь стукнулась с легковым автомобилем. Все пострадавшие находились в медицинской машине. Чтоб поставить на колёса перевернувшийся автомобиль, его прицепили к машине "Дорожного патруля" ЦОДД.

А вот легковушка покинула место аварии на эвакуаторе. Обстоятельства произошедшего выясняются.