Задержаны подозреваемые в мошенничестве с автозапчастями

В Москве задержали аферистов, которых подозревают в мошенничестве при продаже дорогостоящих автозапчастей и комплектующих через интернет.

На кадрах оперативной съёмки полицейские и бойцы Росгвардии задерживают лже-предпринимателей. Установлено, что на специальных сайтах они размещали объявления с фотографиями. Хотя на самом деле таких товаров у них не было.

Тем же кто хотел сделать покупку очно, отвечали, что склады находятся в отдалённом Подмосковье. В результате обманутыми оказались не менее 90 человек.

"Средства покупателей поступали на счета подставных лиц и переводились организаторам в виде криптвалюты. Только один из потерпевших хотел купить комплект колес и потерял 135 тысяч рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.