В Москве начали устанавливать шлагбаумы у жилых домов по упрощенной программе

В столице начали устанавливать шлагбаумы у жилых домов по новой упрощенной программе "Московского паркинга". Первые три уже появились в районе Северное Тушино. Причем обслуживание в первый год бесплатное. Ставить их будут по просьбе жителей. Как подать заявку? И получить одобрение?

Много свободных мест и гулять стало намного приятнее. В этом дворе теперь паркуются только те, кто живет здесь. В районе Северное Тушино заработали сразу три шлагбаума по новой упрощенной программе " Московского паркинга". Весь процесс перешел в цифровой формат. Людям оставалось только проголосовать за установку в специальном приложении "Электронный дом".

Сегодня шлагбаумы повсюду. Практически в каждом дворе. Удивить москвичей этим, конечно, сложно. Но теперь установить шлагбаум стало гораздо проще. Никакой бумажной волокиты. Если раньше жителям домов приходилось все самостоятельно согласовывать установку шлагбаума, оформлять документы и собирать деньги, то теперь обо всем позаботятся власти Москвы.

Жителям достаточно отправить заявку в "Московский паркинг" через приложение "Единый транспортный портал". Затем сотрудники проверят возможность установки шлагбаума во дворе и подготовят все документы и проект размещения нового устройства. Все работы проведут за счет города. Обслуживание в первый год будет бесплатным, а далее уже по утверждённому тарифу.