В Москве открывается выставка о потомках Чингисхана

Рубины, изумруды, горный хрусталь, золото - такие роскошно украшенные фляги служили символами власти в Османской империи. Этот дар в 1653 году царю Алексею Михайловичу преподнёс Сеид-Бурхан - царевич Касимовского ханства, которое образовалось в составе Русского государства после победы над Золотой Ордой. Так потомки Чингисхана оказались на службе при московском дворе.

"Возможно, этот подарок Сеид-Бурхана русскому царю тоже носил в себе знак важного символа власти, который он хотел поднести своему правителю. Дальше он уже принял крещение как Василий Арсланович. К концу семнадцатого века касимовские царевичи уже крестятся и сливаются с русскими дворянами", - пояснил Фёдор Панфилов, куратор выставки "Потомки Чингисхана. Русь и мир", заведующий сектором зарубежного искусства Музеев Московского Кремля.

Выставка о чингисидах в Музеях Московского Кремля показывает этот путь - от жестокого противостояния к взаимопроникновению культур.

"В особенности с четырнадцатого века, когда не только политические элиты стали приезжать сюда, но и различные ремесленники, которых много было в Орде, начали приезжать сюда и работать на русские дворы", - отметила Елена Гагарина, генеральный директор Музеев Московского Кремля.

Золотоордынское оружие и доспехи, монеты, посуда, и здесь же - главный символ власти русских царей - шапка Мономаха. По одной из версий, тулья венца привезена с Востока. В тончайших узорах на поверхности - "арабский" цветок.

Восточные мотивы и виды искусства проникали в самые разные сферы жизни, в том числе духовную. Этот оклад иконы 14 века оформлен в технике басма: здесь можно разглядеть арабские надписи. А эти женские подвески - рясны - возможно, создавались по образцу украшений ордынских жён.

Это полный комплекс одежды восточной аристократки: шёлковый, шитый золотом халат, пояс с подвесными кошельками и амулетом, кожаные сапожки и высокий, богато украшенный головной убор - бокка. Жён из Орды привозили еще с 13-14 века. А позже и русские князья стали выдавать дочерей за потомков Чингисхана.

"Если они крестились, они могли породниться с русскими родами и действительно сделать новую карьеру, основать даже свои княжеские роды. Петр Ибрагимович, похороненный в Архангельском соборе, вообще женился на дочери Ивана Третьего и Софьи Палеолог", - рассказал Фёдор Панфилов.

А этот покров на раку Московского митрополита Алексия - дар Чудову монастырю от Симеона Бекбулатовича - крещёного потомка Чингисхана.

"Он даже - такой интересный факт - с тысяча пятьсот семьдесят пятого по семьдесят шестой годы был великим князем, то есть вместо Ивана Грозного он занимал его место по факту. И жена у него была тоже русская - Анастасия Мстиславская - и, возможно, именно она руководила мастерской, которая создала этот прекрасный покров", - рассказала Полина Кошелева - куратор выставки "Потомки Чингисхана. Русь и мир".

Всего на выставке - более 150 предметов. Здесь впервые можно увидеть коллекцию колчанов Крымского ханства, нагрудник и рукопись 17 века или уникальный пояс ордынского аристократа из 70 золочёных накладок.