Российские войска освободили пять населенных пунктов за неделю. Такие данные приводит в пятницу, 20 марта, Министерство обороны России.

В своем MAX-канале ведомство представило сводку о ходе проведения специальной военной операции за период с 14 по 20 марта 2026 года.

За эту семидневку украинские националисты потеряли 8440 военных, три реактивные системы залпового огня, в том числе — пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS и пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS производства США, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".

Российские силы ПВО сбили 40 управляемых авиабомб, 12 снарядов HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 2615 беспилотников самолетного типа

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов рассказал, что лишь за две недели марта объединенная группировка войск ВС России за две недели взяла под контроль 12 населенных пунктов. Продолжается выполнение задач специальной военной операции — наступление ведется на всех направлениях.

Министр обороны России Андрей Белоусов, комментируя динамику спецоперации, подчеркивал: российская армия на деле доказывает способность обеспечить суверенитет нашего государства и отстоять его национальные интересы.