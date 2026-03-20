Европа не выживет без российской нефти в условиях глобального дефицита топлива.

Через две-три недели это будет очевидно, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. ЕС нужно вернуться к российским энергоносителям, чтобы побороть нефтяной кризис.

"Поведение и стратегия европейцев просто безумны. Нам определенно нужна российская нефть", - заявил он по окончании саммита ЕС в Брюсселе (цитата по РИА Новости).

Ранее Орбан заявил, что Украина лишится финансирования со стороны Европы, если продолжит блокировать транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

15 апреля лидеры стран-участниц Европейского союза планируют обнародовать план полного отказа от российской нефти.