Орбан: Европа не выживет без российской нефти

Европа не выживет без российской нефти в условиях глобального дефицита топлива.
Через две-три недели это будет очевидно, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. ЕС нужно вернуться к российским энергоносителям, чтобы побороть нефтяной кризис.
"Поведение и стратегия европейцев просто безумны. Нам определенно нужна российская нефть", - заявил он по окончании саммита ЕС в Брюсселе (цитата по РИА Новости).
Ранее Орбан заявил, что Украина лишится финансирования со стороны Европы, если продолжит блокировать транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".
15 апреля лидеры стран-участниц Европейского союза планируют обнародовать план полного отказа от российской нефти.