Политики и ученые, а также простые жители Японии пришли в ужасе от упоминания президентом США Дональдом Трампом атаки японцев на Перл-Харбор в 1941 году в ходе Второй мировой войны.

Как пишет The New York Times, встречаясь с премьер-министром Японии Санаэ Такаити, Трамп в ответ на вопрос о внезапности военной операции против Ирана: "Мы никому об этом не говорили, потому что хотели эффекта неожиданности. Кто лучше знает о неожиданности, чем Япония? Почему вы не сообщили мне о Перл-Харборе?"

Японское общество было в ужасе, сочтя крайне неуместным напоминание о "болезненной главе Второй мировой войны". Прежние президенты Соединенных Штатов избегали этой темы, поскольку в нынешних геополитических условиях Вашингтон и Токио являются союзниками, а не врагами.

Многих возмутило ответное молчание японского премьера — Санаэ Такаити заметно напряглась и с тревогой оглядела членов своей делегации, но ничего не сказала. Часть японцев встревожена угрозой обострения отношений Токио и Вашингтона после случившегося.

Трамп и прежде позволял себе крайне бестактные заявления о самых мрачных страницах истории Японии. Например, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года американский лидер назвал "забавным небольшим конфликтом", о котором люди, "возможно, слышали".

Однако это не помешало проведению совместных японо-американских учений Resolute Dragon 25 в непосредственной близости от российских границ. В Министерстве иностранных дел России заявили решительный протест официальному Токио, подчеркнув, что подобная провокационная военная активность создает потенциальную угрозу безопасности российских дальневосточных рубежей.