Умерла жена Олега Басилашвили

О смерти супруги легендарного актера Олега Басилашвили, телеведущей Галины Мшанской, сообщила в своем блоге ведущая Ника Стрижак.

Для начала она напомнила, что в феврале Галине Мшанской исполнился 91 год, однако "живой ум она сохраняла до последних дней". При этом Стрижак отметила, что у супруги Басилашвили "были уже проблемы".

"Он всегда была неповторимой, строгой, царственной. Помню огромное число программ со всеми мировыми звездами музыкального театра. Ее знания, подача, особая интонация и такой знакомый низкий голос притягивали", - сообщила Стрижак в своем официальном телеграм-канале.

Также телеведущая заявила, что Галина Мшанская была главным человеком для своего супруга. По словам Стрижак, Басилашвили боготворил жену и переживал за нее больше, чем за себя. В заключение телеведущая выразила соболезнования всей семье артиста, в частности, дочерям Ольге и Ксении.

Напомним, что Галина Мшанская была второй супругой Олега Басилашвили. Первой женой известного артиста являлась коллега, актриса Татьяна Доронина. Их брак продлился восемь лет - с 1955 по 1963 г.г.

