Полиция сделала заявление о деле принца Эндрю: добавится еще одно обвинение

Брата короля Карла III Эндрю арестовали 19 февраля в его 66-й день рождения. После публикации файлов Джеффри Эпштейна вскрылось, что сын Елизаветы II вел незаконную деятельность.

Спустя восемь часов после ареста Эндрю полицейский кортеж прибыл в Виндзор для обыска Royal Lodge, особняка, в котором жил брат короля. О действиях следователей семью Карла III не предупредили, обитатели Виндзора были шокированы, когда на территории замка появились люди в форме.

Что тогда искали полицейские не раскрывается. Однако спустя месяц правоохранительные органы сделали новое заявление об обвинениях, которые будут выдвинуты Эндрю. Его подозревают в коррупции, превышении полномочий и торговле людьми. Экс-принц мог делиться конфиденциальной информацией с Джеффри Эпштейном и вести с ним незаконный бизнес.

Комиссар лондонской полиции сэр Марк Роули заявил, что британские правоохранительные органы добиваются от американских властей передачи неотредактированных материалов по делу Эпштейна, поскольку им необходимы оригинальные документы для проведения полноценного расследования. По его словам, полиция проверяет широкий спектр предполагаемых сексуальных обвинений, чтобы определить, есть ли основания для уголовного дела. В частности, рассматриваются и прежние обвинения, включая заявления покойной Вирджинии Джуффре, однако только при наличии достаточных доказательств.

Расследование осложняется юридическими вопросами: необходимо доказать, что Эндрю официально являлся государственным должностным лицом, а также что возможные нарушения были совершены в рамках его служебных обязанностей. В связи с этим следователи изучают и альтернативные правовые механизмы, включая даже устаревшие антикоррупционные нормы.