Упрямый отказ лидеров стран Европы от российских энергоносителей вредит, прежде всего, им самим и их избирателям. Такое заявление сделал в пятницу, 20 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Этот комментарий последовал за заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Европа не станет покупать у России газ, даже если столкнется с его дефицитом и необходимостью отключений.

Официальный представитель Кремля отметил, что Европа продолжает "стрелять в ногу своим избирателям". Однако Россия, в любом случае, будет действовать исключительно в своих интересах, в том числе в вопросах энергетики, цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Этому предшествовало заявление спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева о том, что Европа неизбежно начнет выпрашивать у нашей страны газ, пусть даже для этого потребуется время.

В Китае тем временем позлорадничали над паникой в Европе из-за единственной фразы российского лидера Владимира Путина о готовности прикрутить газовый вентиль незамедлительно, не дожидаясь, пока европейцы решат в рамках санкций полностью отказаться от газа из России.