Киевский режим должен прекратить попытки ударов по энергетическим объектам России без каких-либо условий. С таким заявлением выступил в пятницу, 20 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил политик, своими атаками на газопроводы в Черном море — "Турецкий поток" и "Голубой поток" — Украина тщетно рассчитывает подорвать позиции Москвы как надежного поставщика энергоресурсов.

В то же время МИД России заявил, что атаки ВСУ на российское газопроводы грозят серьезным ущербом региональной энергетической безопасности — это чревато дестабилизацией всего энергорынка, сообщает РИА Новости.

Ранее в "Газпроме" раскрыли детали продолжающихся атак на объекты энергоинфраструктуры со стороны украинских националистов. Лишь за три дня по компрессорной станции "Русская" ВСУ выпустили 22 дрона, по компрессорной станции "Казачья" — три, по компрессорной станции "Береговая" — один.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал попытки киевского режима атаковать трубопроводы "Газпрома" в Черном море энергетическим терроризмом и попыткой шантажа в свете звучащих с Запада предложения снять антироссийские санкции.