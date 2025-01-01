Собянин: В 2025 году завершена реставрация 14 памятников религиозного назначения

Сергей Собянин сообщил в своем канале, что в 2025 году была полностью завершена реставрация 14 объектов культурного наследия религиозного назначения.

Как уточнил глава города, среди них - храм Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово, церковь Успения в Казачьей слободе, южный дом причта ансамбля Миусского кладбища, церковь Воскресения в Пленицах.

По словам Собянина, с 2011 года по городским программам, включая субсидии религиозным организациям, проводилась реставрация свыше 150 храмов.

