Центробанк седьмой раз подряд снизил ключевую ставку

Центробанк снизил ключевую ставку — с 15,5% до 15%. Это минимум с декабря 2023 года.

Решение о снижении ставки было принято на заседании в пятницу. Это уже седьмое снижение подряд с пикового значения в 21%.

В Банке России отметили, что экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Однако, отметили в ЦБ, значимо выросла неопределенность со стороны внешних условий.

В Центробанке не исключили дальнейшего снижения ставки. Решение будет зависеть от "устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий".