Вот что король Карл III на самом деле думает о Гарри и Меган: Сассекских это очень сильно удивит

Принц Гарри и Меган Маркл собираются отправиться в Австралию в следующем месяце. Якобы парочка делает это назло королевской семье, и чтобы показать родственникам из Англии, кого они потеряли. Но волнует ли это короля Карла III?

Гарри и Меган больше не являются работающими членами королевской семьи, хотя при этом продолжают активно путешествовать по миру, словно совершают "псевдокоролевские туры". Уже даже пошли шутки, что Сассекские просто выбирает страны, которые им хочется посетить, или те, где можно получить эффектные фотографии, способные принести новые доходы. Так, недавно они произвели фурор в Иордании.

Интересно, что хоть Гарри и Меган и выступают с экологическими программами, они явно не стремятся сократить свой углеродный след. Желание сохранять "гламур" королевской жизни без выполнения всех обязанностей вызывает раздражение у многих поклонников монархии.

Однако, как утверждает королевский биограф Лорен Уэлч, Карл III, относится к этому гораздо спокойнее, чем принято считать. На протяжении десятилетий он посвящал себя служению монархии и, вероятно, предпочёл бы, чтобы Гарри и Меган либо полностью участвовали в королевской жизни, либо полностью отказались от неё. Тем не менее он по-прежнему любит своего сына — и у него есть более серьёзные заботы.

Карл III просто смирился с тем, что Сассекские будут время от времени появляться в разных уголках мира, ведя себя как полноценные представители королевской семьи. Когда было объявлено о поездке в Австралию, из Букингемского дворца не последовало никаких сигналов недовольства. Более того, складывается ощущение, что это вообще не стало для короля значимым событием.

Пока общественность обсуждает действия Гарри и Меган, Карл III занят более важными вопросами — в том числе своим здоровьем и продолжающимися проблемами вокруг экс-принца Эндрю. И при этом он продолжает выполнять обязанности монарха: участвует в государственных банкетах, совершает визиты и проводит многочисленные официальные встречи — часто менее "гламурные", но являющиеся неотъемлемой частью королевской службы. В этом и заключается суть настоящей королевской роли.