Россия не будет участвовать в предстоящей встрече по украинскому урегулированию, которая состоится в Соединенных Штатах. Об этом рассказал в пятницу, 20 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как пояснил официальный представитель Кремля, запланированная на 21 марта встреча касается только представителей Вашингтона и Киева — это двусторонние контакты, а не продолжение трехсторонних встреч.

При этом Дмитрий Песков выразил надежду на то, что "в ближайшей перспективе сможем продолжить эти переговоры" по урегулированию конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

Ранее в Кремле указывали, что президент США Дональд Трамп "настоятельно рекомендует (предводителю киевского режима Владимиру) Зеленскому пойти на сделку". Из этого "следует, что именно украинская сторона является основным тормозом в переговорном процессе".

Между тем Европа не желает смириться с тем, что ее мнение не учитывается при обсуждении урегулирования конфликта на Украине. Канцлер ФРГ потребовал от Вашингтона место за столом переговоров, заявив, что "не может быть такого, чтобы переговоры велись исключительно между Россией и США, минуя Украину и европейцев".