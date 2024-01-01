Заболевшая раком Лерчек перенесла большое количество ЭКО

Родные Валерии Чекалиной (настоящее имя Лерчек) намерены привести к ответу людей, из-за которых, по их мнению, было упущено драгоценное время, когда блогера могли начать лечить от рака раньше.

Так, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" возлюбленный Лерчек, танцор Луис Сквиччиарини, опубликовал видео от августа 2025 года, на котором та пришла в полицию и попросила позволить ей обратиться за медицинской помощью. Лерчек жаловалась на боли.

"Я был рядом, я видел ее глаза, я чувствовал ее боль, когда драгоценные минуты ее жизни улетучивались впустую… Адвокаты делали все возможное. Ходатайства сыпались одно за другим. Полтора года. Мы просили всего лишь разрешить ей просто попасть на прием к врачу. Это был наш единственный шанс. Шанс, который мог переломить ход тяжелой болезни и выявить РАК!" - заявил Луис.

Интересно, что в своей речи Лерчек сообщила, что делала ЭКО и перенесла два кесарева сечения. "У меня трое детей. У меня было два кесарева сечения. У меня было большое количество ЭКО. У вас просто нет сердца никакого!" - возмущенно заявила на видео Валерия Чекалина.

Отметим, что она никогда не рассказывала об этом. К слову, от мужа Артема Чекалина, с которым подала на развод еще в 2024 году, Лерчек воспитывает двойняшек Алису и Богдана и сына Льва.

А в феврале Валерия родила четвертого ребенка от нового возлюбленного. Почти сразу же она оказалась в онкореанимации. Тогда и стало известно, что у Чекалиной рак желудка четвертой стадии.

13 марта она начала проходить химиотерапию в одной из московских больниц. Жених Чекалиной Луис Сквиччиарини рассказал, что блогера мучают невыносимые боли, лекарства не помогают. Рак успел поразить весь организм, метастазы выявили в позвоночнике, ногах и легких. Ко всему прочему у Лерчек перестал видеть один глаз.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>