Лукашенко анонсировал "большой договор" с США

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь и США готовятся к "большому договору", передает РИА Новости.

Как уточнил президент, в ходе недавних переговоров американцы от имени Дональда Трампа "предложили заключить большую сделку", в которой будет отражен ряд вопросов.

По словам Лукашенко, в повестке переговоров с США находятся, среди прочего, тема возобновления работы американского посольства в Минске и ядерных материалов.

Накануне Вашингтон принял решение о снятии санкций с дух белорусских банков. Речь идет о Белинвестбанке и Банке развития.