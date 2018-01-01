Бывший предстоятель непризнанного Киевского патриархата Филарет скончался в возрасте 97 лет. Об этом в пятницу, 20 марта, пишут украинские средства массовой информации со ссылкой на главу раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания.

Напомним, когда украинские власти начали формировать Православную церковь Украины, в нее вошли несколько раскольнических церквей, в том числе и не признанный православием Киевский патриархат. Руководивший им до 2018 года Филарет считался главным кандидатом на пост главы новой структуры, но в итоге ее возглавил митрополит Епифаний. У Киевского патриархата начали активно отбирать имущество, после чего патриарх-раскольник начал резко критиковать ПЦУ.

Между тем Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подчеркнуло, что действия киевского режима в отношении Украинской православной церкви (УПЦ) создают риски криминализации свободы мысли, религии или убеждений.

Однако российское Министерство иностранных дел заверило, что Киеву не удастся уничтожить каноническое православие, которое исповедует большая часть населения Украины.