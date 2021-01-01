Названа причина смерти жены Олега Басилашвили: последние дни провела в больнице

В ночь на 20 марта в Санкт-Петербурге скончалась Галина Мшанская. Жене Олега Басилашвили был 91 год. В последнее время она тяжело болела.

Причиной смерти Мшанской стал инфаркт. После перенесенного коронавируса организм телеведущей резко сдал, несколько месяцев она лежала в больнице, отмечает SHOT.

"Это очень печально, но такова природа нашего существования на планете Земля. Олег Валерианович нашел с ней свое счастье и поддержку. Ценно, когда создаются такие союзы творческих людей", — высказалась художественный руководитель Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан.

По ее словам, Мшанская скончалась в больнице, куда попала несколько дней назад. "Она давно болела и несколько раз лежала в больнице. Буквально позавчера она снова там оказалась", — поделилась жена Михаила Боярского с "Абзацем".

Напомним, что в январе 2021 года актера фильма "Служебный роман" экстренно госпитализировали. Тогда диагноз COVID-19 врачи поставили всей семье Басилашвили — его жене Галине Мшанской и дочери Ксении.