Трамп поплыл? Привыкший побеждать президент США, кажется, терпит поражение

О том, как и почему резкий и дерзкий Дональд Трамп, который привык побеждать, руководить и приказывать, вдруг стал изгоем, теперь делают не только мультики, снимают политико-юмористические шоу, но и пишут аналитические статьи авторитетные эксперты. В общем, сейчас буквально весь мир пытается разгадывать удивительные метаморфозы, происходящие с 47-м американским президентом, столкнувшимся с суровой политической реальностью.

"Обычно приходится искать в архивах противоречия в чьих-то заявлениях, копаться в политических документах, чтобы найти действия, которые противоречат публичным заявлениям. Но с Трампом все настолько очевидно, что у меня в голове не укладывается", - заявил Джон Стюарт, ведущий политического шоу The Daily Show, США.

И ведь правда же, противоречия в словах и действиях Трампа не надо искать – их надо только успевать фиксировать, потому что американский президент оказался настолько нестабильным, что иногда даже спорит сам с собой. Вот, к примеру, его заявления о ситуации в Иране буквально за считанные дни прошли сразу несколько стадий: от оглашения "мгновенной и безоговорочной победы" до требования помощи от НАТО и брезгливого резюме – это была проверка альянса, которую он не прошел.

Один из старейших аналитических американских журналов "Атлантик" объяснил Трампу, почему союзники по НАТО не кинулись на помощь: "У Трампа сейчас проблемы, и он хочет, чтобы другие страны их решали. Похоже, он не помнит или ему все равно, что он говорил их лидерам в прошлом месяце или в прошлом году, и он не знает, как его предыдущие решения повлияли на общественное мнение в этих странах или навредили их интересам. Но они помнят, им не все равно. В частности, они помнят, что на протяжении 14 месяцев американский президент вводил против них пошлины, высмеивал их опасения по поводу безопасности и неоднократно оскорблял их".

Причем после отказа членов НАТО помогать Трамп разошелся пуще прежнего, особенно досталось ближайшим союзникам – президенту Франции и премьер-министру Британии. Именно Макрон и Стармер разочаровали Трампа больше остальных: "Я могу оценить Макрона по шкале от 0 до 10 на 8 баллов. Это не идеально, но это же Франция – мы и не ждём от нее идеала".

Уже на другой день, когда журналисты попросили Трампа прокомментировать заявление Макрона о том, что Франция никогда не присоединится к коалиции в Ормузском проливе, пока там продолжаются активные боевые действия, Дональд дал понять, что слова Эмманюэля давно никому не интересны, потому что скоро он покинет пост президента. Не очень дружественно. Ну а Стармеру не повезло еще больше – его Трамп решил сравнить с Черчиллем: "Я разочарован Киром Стармером – он хороший человек, но я в нем разочарован. Видите этого мужчину? Это великий Уинстон Черчилль, великий человек! И, знаете, Кир Стармер – это не Черчилль".

А ведь Дональд потом еще искренне будет обижаться на своих так называемых союзников, которые игнорируют его просьбы. И в этом весь Трамп. Увы, но как резюмировал его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, который, между прочим, рекомендовал Трампу еще в его первый срок сменить правительство в Иране, не всем дано быть президентами.

То, что внезапность и отсутствие стратегии – это слабые места Трампа, говорят многие эксперты. Согласно оценкам аналитиков, 47-й президент США не мыслит ни исторически, ни географически, ни даже рационально. Он живет одним днем, и думает, что завтра можно опять все начать с нуля. Вот и на вопрос японского журналиста, почему вы заранее не известили союзников о начале операции в Иране, Трамп ответил по-детски легкомысленно: "Я хотел устроить им сюрприз. Кто лучше Японии разбирается в сюрпризах? Почему вы не рассказали мне о Перл-Харборе?".

Ассоциативный ряд Трампа, конечно, впечатляет. Кстати, он уже пообещал, что окончание операции в Иране тоже станет сюрпризом – причем, похоже, и для него самого в том числе. В общем, тогда, когда Дональд почувствует это нутром. Ну а то, что внутренний мир Трампа одна сплошная загадка, стало понятно еще и тогда, когда он доложил, что один из бывших президентов США одобрил операцию в Иране. Только вот все пресс-секретари ныне здравствующих президентов сообщили, что с Трампом никто не общался. Вот и поди угадай, кто тут врет.

Недавно Трамп признался, что Мелания просила его больше молчать. Может, прислушался? Впрочем, Дональд и так наболтал уже слишком много. Вот, например, о том, что на Украине жить невозможно и он не понимает, зачем люди там продолжают жить. А еще о том, что он может Кубу освободить или завоевать. От кого освободить и что значит "завоевать" – непонятно. Понятно только то, что Трамп, окрыленный фееричным похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, окончательно поверил в себя и решил, что с этих пор любое его желание будет осуществляться так же быстро и безболезненно. Но в случае с Ираном явно все пошло не по плану. И, если верить самому же Трампу, он теперь даже не в состоянии контролировать Израиль, который без согласования с Америкой нанес удары по иранскому нефтегазовому месторождению "Южный Парс". Трамп лишь заверил, что Израиль больше так не будет.

Как бы это ни было грустно, но американские комики прогнозируют, что теперь Трампа и его "внутреннего маленького ребенка", который обижен на весь мир, сможет остановить только чудо, которое должно быть даже сильнее, чем "эффект бабочки", запустивший мировой коллапс.

Трамп же заявил, что может продолжить бить по нефтепромыслам Ирана просто забавы ради. А учитывая, что эти слова были сказаны в момент, когда ситуация и так уже вышла из-под контроля и Иран начал выжигать нефтяную экономику стран залива, это выглядит уже совсем не забавно. Впрочем, весь второй президентский срок Трампа проходит под девизом "шиворот-навыворот". Хотя еще несколько месяцев назад казалось, что он действительно достоин Нобелевской премии.

Как-то неожиданно "эффект бабочки" вскрыл все его потаенные отрицательные черты, которые если бы обнажились раньше, точно не дали бы Трампу шанса вернуться в Белый дом.