Франция задержала еще один следовавший из России танкер

Военно-морские силы Франции захватили в Средиземном море танкер Deyna. Об этом рассказала в пятницу, 20 марта, морская префектура Средиземного моря.

Как утверждает Reuters, задержанное судно следовало из России под флагом Мозамбика. Французские военные, которые поднялись на борт танкера после захвата, обвинил экипаж в использовании фальшивого флага.

Ранее Макрон выступил с призывом задерживать перевозящие нефть танкеры так называемого теневого флота — желательно на недели, чтобы нарушить график поставок и разрушить "бизнес-модель России". На Западе полагали, что таким способом удастся лишить российскую экономику доходов, которые используются для финансирования специальной военной операции.

Между тем источники рассказали, что Евросоюз рассматривает возможность заменить "потолок цен" на российскую нефть запретом на ее транспортировку морским транспортом. Европейцы признают неэффективность пресловутого "потолка" и подумывают над способами полностью перекрыть России морские перевозки нефти.