Площадь пожара на стройрынке в Подмосковье возросла до 5 тысяч квадратных метров

Огонь охватил 5 тысяч квадратных метров построек на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске. Причины пожара выясняет Солнечногорская городская прокуратура.

Сообщение о возгорании в торговом помещении на территории строительного рынка "Строй Рай" поступило около 13 часов 20 марта. Рынок расположен в поселке городского типа Андреевка. Продолжается тушение пожара, сведений о пострадавших не поступало.

На месте происшествия работают эксперты. Точные выводы о причине возгорания будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы.