Зеленский решил разблокировать Ормузский пролив

Украинский лидер решил помочь США разблокировать Ормузский пролив. Владимир Зеленский поручил проанализировать существующие инициативы главе Совета по национальной безопасности и обороне Рустему Умерову.

Как написал глава киевского режима в своем Telegram-канале, Умеров и украинские военные оценят реальную готовность стран мира участвовать в акции по разблокировании пролива. По его словам, цель миссии — восстановление безопасности в проливе, Зеленский ожидает результатов в ближайшее время.

Украинский лидер ранее выражал недовольство тем, что Европа и США недостаточно давят на Россию. Зеленский считает, что 20-й пакет санкций Евросоюза против России зашел в тупик.