"Зачем они туда пошли? Мы так ее берегли!": мать вне себя от горя на похоронах утонувшей в Звенигороде 13-летней Алины

В Звенигороде трое друзей — два мальчика и девочка — пропали 7 марта, когда Москва-река была на две трети покрыта льдом. Река в этом месте опасна и летом из-за быстрого течения, а в пору весеннего ледохода она может превратиться в смертельную ловушку с полыньями, незаметными под пушистым снегом.

Что и произошло с детьми. 12-летних Ваню и Богдана, а также 13-летнюю Алину искали несколько дней, однако вскоре стало ясно: ребята провалились под лед. Сначала в реке обнаружили тело Ивана, затем нашли Богдана. 17 марта, поисково-спасательная операция была завершена — из воды извлекли Алину.

20 марта девочку похоронили. На траурную церемонию пришли десятки неравнодушных горожан. Мама школьницы убита горем, она уже не плачет, лишь обхватив себя руками, повторяет одни и те же слова. "Зачем они туда пошли?" Во время отпевания женщина обратилась к батюшке, в надежде получить ответ.

"Она ничего никому не сказала, понимаете. Вот как бывает. Зачем они туда пошли? Так ее берегли! Ко мне на третий день пришли, как Ангелина пропала, сказали, что все будет хорошо, надо молиться. Я молилась", — произнесла она.

Алину похоронили рядом с друзьями Иваном и Богданом. Дети были неразлучны, поэтому родители решили, что и могилы их должны быть недалеко друг от друга. Горожане усыпали место погребения цветами.