Появились сообщения о составе экипажа задержанного Францией танкера

Посольство России во Франции отреагировало на инцидент с задержанием танкера DEYNA. Как сообщили в дипмиссии агентству РИА Новости, информации о россиянах в составе экипажа судна пока нет.

В морской префектуре Франции по Средиземному морю ранее заявили о задержании французскими военно-морскими силами в открытом море танкера DEYNA. Французы утверждают, что судно под флагом Мозамбика следовало из Мурманска.

Агентство Reuters, в свою очередь, сообщает, что судно заподозрили в использовании ложного флага. Подчеркивается, что операция проводилась совместно с британскими союзниками.