Крупный пожар в подмосковном Солнечногорске удалось локализовать

Крупный пожар произошел в подмосковном Солнечногорске, где уже несколько часов тушат павильоны строительного рынка.

Огонь пока удалось только локализовать на площади порядка 3 тысяч квадратных метров. Есть опасность обрушения. Пламя перекинулось на соседнее здание торгового центра. Из-за плотной застройки дополнительную спецтехнику сложно разместить вблизи очага. Работу экстренных служб также затрудняет сильное задымление. Клубы дыма поднимаются в небо на многие метры.

В тушении задействованы специалисты Москвы и области. По предварительной информации, пострадавших нет.