Ближний Восток: хватит ли США и Израилю сил и денег, чтобы победить?

Спасательные бригады в Тегеране не спят ни ночью, ни днем. Мобилизованы все ресурсы. Разбирают завалы. ВВС США нанесли удар прямо центру города. Несколько домов уничтожены. Количество погибших среди гражданского населения Ирана перевалило за полторы тысячи. Впрочем, американо-израильская коалиция бьет и по военной инфраструктуре. Масштабная битва началась в Ормузском проливе. Бомбардировщики уничтожают минные заградители и быстроходные катера, которые заблокировали важнейшую водную артерию на Ближнем Востоке. И вот главный вопрос - хватит ли союзникам сил, чтобы победить Иран? И речь не только об оружии, но и о деньгах.

"Ну, что касается 200 миллиардов долларов, я думаю, что эта цифра, очевидно, может измениться. Чтобы убивать плохих парней, нужны деньги", - сказал Пит Хегсет, министр войны США.

Президент США и вовсе заявил, что это та небольшая сумма, которую придется заплатить, чтобы успешно завершить военную операцию : "Мир очень нестабилен, и военная техника, мощь некоторых образцов этого оружия просто немыслимы. Вы даже не захотите об этом знать. Да, мы могли бы положить этому конец за две секунды, если бы захотели. Но мы действуем очень осмотрительно".

Но одними ракетами и самолетами США явно не обойдутся. И американское военное командование это прекрасно понимает, поэтому в ближайшее время на Ближний Восток могут отправить 31-й экспедиционный полк морской пехоты численностью до двух с половиной тысяч человек. Эти силы могут понадобиться, чтобы деблокировать Ормузский пролив, а также захватить стратегически важные острова в Персидском заливе, через которые проходит до 90% иранской нефти. Также, по мнению военного командования США, там могут размещаться базы для запуска дронов и размещения ПВО.

Израиль, в свою очередь, тоже, вероятно, начал подготовку к наземной операции.

"Часто говорят, что "вы не сможете победить, вы не сможете совершать революции с воздуха". Это правда. Должен быть и наземный компонент. Есть много возможностей для этого наземного компонента, и я беру на себя смелость не делиться с вами всеми этими возможностями", - сказал Биньямин Нетаньяху.

Ну а пока все думают, как и чем воевать против Ирана, Корпус стражей исламской революции демонстрирует свою военную мощь. Иранская ракета поразила нефтеперерабатывающий завод в Хайфе. Это предприятие производит половину всей нефти в стране. Также под обстрелами снова американские военные базы на Ближнем Востоке. Взрывы звучали в Кувейте, Саудовской Аравии и Бахрейне.