Зеленский раскрыл детали атаки на газовоз Arctic Metagaz

Украинские безэкипажные катера атаковали российский газовоз Arctic Metagaz около 4:30 утра. В это время большинство членов экипажа спали, момент нападения видели только те, кто находился на вахте, рассказал капитан судна Андрей Зеленский.

По словам капитана, события развивалась очень быстро. Весь экипаж в течение нескольких минут был на ногах, все работали по схеме пожарной тревоги и покинули судно. Экипаж действовал четко и слаженно, подчеркнул Зеленский.

Минтранс России сообщил 3 марта, что российский газовоз Arctic Metagaz был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины. Судно находилось в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Газовоз перевозил 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, он лишился хода и электропитания, вспыхнул пожар и взорвался газ. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, передает РИА Новости.