Минюст признал иноагентами литературного критика Немзер и журналиста Гаазе

Министерство юстиции пополнило реестр иностранных агентов.

В обновленный перечень вошли литературный критик Анна Немзер, видеоблогер Александр Строгалев, бывший директор Центра организации закупок Мордовии, член "Яблока" Иван Мысенко, а также социолог и журналист Константин Гаазе.

Кроме того, иноагентом признан проект "Медиа партизаны".

Неделей ранее иноагентами были признаны публицист Вадим Штепа, политолог Нина Хрущева, журналист Сергей Резник, активист Алексей Нестеренко, экономист Екатерина Журавская.