Испания признала незаконным нападение США на Иран

США и Израиль ведут незаконную войну с Ираном. Мадрид ее не поддерживает. С таким заявление выступил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Санчес подчеркнул, что призыв к миру теперь звучит не только в Испании. Этот призыв стал обращением, полным убежденности и правды, которое поддерживает весь мир. При этом даже сами участники боевых действий не знают, как долго продлится этот конфликт, отметил испанский премьер.

Ранее Испания отказалась предоставить американцам военные базы на своей территории для размещения авиации, наносящей удары по Ирану. В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить торговлю с Испанией. Вашингтон обвинил Мадрид в несоблюдении соглашения о сотрудничестве с НАТО.