Зеленскому захотелось зарегистрироваться в MAX

Владимир Зеленский переживает по поводу замедления и возможной блокировки мессенджера Telegram в России. По словам главы киевского режима, Украина через Telegram передавала сигналы российскому обществу, теперь это будет делать сложнее.

Однако, по словам Зеленского, он уже получил доклад о новом российском мессенджере. Украинский лидер пообещал, что и до MAX он тоже доберется.

Об ограничении работы Telegram в России стало известно в феврале. Власти пояснили, что платформа не исполняет российские законы. На днях появилась информация о блокировке мессенджера на 80%.