"Три миллиарда минимум": Лукашенко высказался о возможной продаже рудника американцам

В ходе второго заседания VII Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко заявил, что предлагал купить американцам рудник за 3 миллиарда долларов, передает ТАСС.

Как уточнил президент Беларуси, представители США сейчас "думают".

"Но три миллиарда - это минимум. А правительство посчитает запасы, еще чего-то... Это будет дороже", - добавил глава государства.

По словам Лукашенко, Штаты "богаты", но "платить большие или нормальные деньги они не хотят".

Ранее Лукашенко анонсировал большой договор с США.