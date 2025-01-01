Кто туда приходит? Соседи рассказали, что творится у дома пропавших Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой пропали 28 сентября 2025 года. Они отправились в однодневный поход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. До сих пор следы семьи не найдены.

Также не известно, что произошло с Усольцевыми. Изначально говорилось, что Ирина, Сергей и Арина могли сбежать из страны. Но теперь все чаще звучит мнение, что Усольцевых нет в живых.

Известно, что на Кутурчинское Белогорье семья отправилась из поселка Тартат, который находится примерно в часе езды от Красноярска. Там у Усольцевых дом. Как рассказали соседи, после исчезновения семьи там почти никто не появляется.

"В доме семьи после их пропажи почти никто и не бывает. Дочка Сергея приходила, она тоже живет в поселке. Знаю, что воду отключили и отопление, „законсервировали“ все", — поделился сосед Александр с "АиФ".

Мужчина не верит, что Усольцевы могли сбежать. По его словам, перед поездкой на природу Сергей чистил машину, что совершенно бессмысленно, если он планировал побег.

"Сложно сказать, что с ними произошло. Хотелось бы верить, что они живы. Но, понимаю, шансов мало. Может браконьеры, а еще там золото копают. Видимо, оказались в ненужное время в ненужном месте. Так совпало просто", — отметил Александр.

Так же сосед считает, что вряд ли с Усольцевыми расправились из-за бизнеса. Мол, семья явно не ворочала миллионами. "Богатый ли он был? Не знаю. Но внешне, вот видите, дом — далеко не дворец", — заключил Александр.