Хаменеи заявил о психологических атаках США и Израиля на Иран

Противники Ирана рассчитывают подорвать национальное единство страны. США и Израиль проводят психологические операции, заявил верховный лидер Ирана, рахбар Моджтаба Хаменеи.

В американских СМИ ранее появилась информация о методах агентов израильской спецслужбы "Моссад". Они звонят на телефоны иранских командиров и требуют начать восстание в Исламской республике, угрожая расправой.

Как сказано в обращении Хаменеи, опубликованном изданием Fars, одним из методов врага являются медиа-операции. США и Израиль целенаправленно воздействуют на умы и психику отдельных людей. Рахбар призвал жителей Исламской республики не поддаваться на действия противника.