Ольга Кузьмина впервые честно рассказала, сдала ли она сына в детдом из-за новой любви

Ольга Кузьмина воспитывает двоих детей. Старшего сына актриса родила в браке с Алексеем Терещенко. А дочь Миру-Марию — в отношениях с экскурсоводом Евгением Апанасевичем, с которым счастлива до сих пор.

В соцсетях Ольга часто делится моментами из жизни с младшей дочерью, однако 12-летний сын в ее блоге появляется очень редко. Это вызвало беспокойство у поклонников звезды кино. В Сети начали распространяться необоснованные слухи — некоторые пользователи даже предположили, что актриса отказалась от ребенка после появления нового мужа.

"А старшего сына сдала в детский дом? Правильно, новый мужик — новый ребенок"; "Куда пропал Гордей?"; "Вы без сына путешествуете? Это нормально?" — спрашивали Кузьмину ее подписчики.

Звезда "Чебурашки" долгое время не реагировала на пересуды, но в итоге не выдержала и выступила с заявлением. Ольга прокомментировала самые дикие слухи. Актриса сразу дала понять, что никуда она сына не сдавала.

"Еще один популярный вид комментариев. Посвящается всем, кто начинает переживать, когда долго не видит Гордея у меня в блоге. Моему сыну 12 лет, и он не может находиться со мной 24/7", — написала Кузьмина своей странице в соцсети.

Пост Ольга сопроводила снимками с мальчиком. По фотографиям понятно, что Гордей часто путешествует с мамой, просто, видимо, как все подростки он не желает мелькать в соцсетях родителей.