Отразил атаку противника: подвиг младшего сержанта Шумакова

Младший сержант Михаил Шумаков вместе со своим мотострелковым подразделением, обороняя наши позиции, своевременно обнаружил перемещение боевиков и прицельным огнем уничтожил их. Противник понёс большие потери и отступил.

Рядовой Алексей Коротков вместе со своей группой во время штурма вражеского опорного пункта зашёл во фланг оборонительных позиций и внезапно атаковал противника, уничтожив несколько неонацистов. Наши военные захватили форпост. Враг попытался вернуть утраченные рубежи, но российские бойцы, несмотря на обстрелы и атаки беспилотников, удержали опорник до подхода основных сил.