Ночью 21 марта над Россией сбито 283 беспилотника ВСУ

Минувшей ночью над территорией России сбито 283 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 15 регионов. Средства ПВО сработали в небе над Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской, Самарской областями, в Крыму, Татарстане и над Московским регионом.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о нейтрализации 26 вражеских беспилотников ночью 21 марта. В Саратовской области во время атаки БПЛА повреждены инфраструктурные объекты и жилые дома.

Из-за угрозы беспилотников вводились временные ограничения в аэропортах Волгограда, Пскова, Ижевска, Уфы, Бугульмы, Казани, Нижнекамска.