Трамп обвинил Зеленского в бездействии и политическом пиаре

Заявления Владимира Зеленского о помощи Штатам с дронами были политическим пиаром. Украина не сделала ничего, чтобы помочь США в операции против Ирана, заявил американский президент Дональд Трамп.

Слова Трампа передала журналистка телеканала MS NOW Стефани Рул после интервью с президентом. Хозяин Белого дома сказал: все высказывания Зеленского о том, как Киев якобы помог Вашингтону, делается исключительно в политических и пиар-целях.

Американский лидер и ранее заявлял, что Украина никак не помогает США отражать ответные удары дронов со стороны Ирана. Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты и не нуждаются в подобной помощи Киева.