Армия России завершает окружение Константиновки

В зоне спецоперации российская армия берёт в окружение Константиновку. Штурмы идут с трёх направлений. Сообщают, что десантники и мотострелки закрепились в пригородах города.

Укрепления неонацистов - под постоянным огнём. Работают системы “Град”. За сутки уничтожены два пункта управления вражеских дронов и узла связи в Константиновке.

Южнее, на Добропольском участке наши операторы беспилотной авиации перехватили несколько бронемашин противника и ликвидировали боевиков с миномётами. С дальних позиций пехоту поддерживают гаубицы группировки “Центр”. Они накрыли фугасами командный центр, где укрывались вражеские наводчики.