США готовятся к наземной операции в Иране

США и Израиль готовятся к наземной операции в Иране, пишут мировые СМИ. Пентагон ближайшее время на Ближний Восток может отправить 31-й экспедиционный полк морской пехоты численностью до двух с половиной тысяч человек. Эти силы могут понадобиться, чтобы деблокировать Ормузский пролив, а также захватить стратегически важные острова в Персидском заливе, через которые проходит до 90% иранской нефти. Также, по мнению военного командования США, там могут размещаться базы для запуска дронов и размещения ПВО.

Тем временем армия Израиля нанесла новые удары по целям в Тегеране. ЦАХАЛ фиксирует новые запуски ракет из исламской республики по своей территории. Накануне обломки снарядов упали в Иерусалиме в сотнях метров от святынь трёх религий. КСИР продолжает атаки по военным базам США в регионе, взрывы звучат в Саудовской Аравии, Кувейте и Ираке.

Спасательные бригады в Тегеране не спят ни ночью, ни днем. Мобилизованы все ресурсы. Разбирают завалы. ВВС США нанесли удар прямо центру города. Несколько домов уничтожены. Количество погибших среди гражданского населения Ирана перевалило за полторы тысячи. Впрочем, американо-израильская коалиция бьет и по военной инфраструктуре.

Масштабная битва началась в Ормузском проливе. Бомбардировщики уничтожают минные заградители и быстроходные катера, которые заблокировали важнейшую водную артерию на Ближнем Востоке. И вот главный вопрос - хватит ли союзникам сил, чтобы победить Иран? И речь не только об оружии, но и о деньгах. Президент США и вовсе заявил, что небольшую сумму придётся заплатить, чтобы успешно завершить военную операцию.