Неонацистский режим Владимира Зеленского превратился в одного из основных экспортеров нестабильности по всему миру. Россия неоднократно предупреждала о рисках, которые влечет за собой предпринятая странами НАТО и ЕС масштабная милитаризация Украины, заявили в МИД России. Официальный представитель ведомства прокомментировала инцидент в Индии.

Национальное агентство расследований Индии 13 марта задержало в международных аэропортах Нью-Дели, Лакхнау и Калькутты шестерых граждан Украины и один гражданин США. Эти лица незаконно пересекли границу с Мьянмой, где вступили в контакт с местными террористическими группировками. Они планировали передать боевикам изготовленные в странах ЕС беспилотники, а также обучить террористов сборке и ремонту дронов, ведению радиоэлектронной борьбы.

В заявлении МИД России подчеркивается, что Киев серьезным образом подпитывает мировой рынок нелегальной торговли оружием и военными технологиями. Он снабжает продукцией военного назначения латиноамериканские наркокартели, обучает террористов в Африке, а теперь дотянулся и до региональных конфликтов на Ближнем Востоке и Юго-Восточной Азии.