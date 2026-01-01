Швейцария сняла санкции с семерых граждан России

Госсекретариат экономики Швейцарии сообщил о снятии санкций с семерых граждан России. В сообщении ведомства уточняется, что меры в отношении физических лиц вступают в силу 20 марта 2026 года в 23:00. Как передает агентство Reuters, имена выведенных из-под ограничений лиц не называются.

Двумя днями ранее США вывели из-под антироссийских санкций три компании и трех физических лиц. Из списков исключили гражданку России Евгению Тюрикову, россиянина Бориса Воронцова и гражданина Турции Берка Тюркена.

Европейский союз 15 марта снял санкции с двух человек. Из черного списка исключены бизнесмен из Нидерландов Нильс Троост и дочь президента "Транснефти" Майя Токарева.