Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев опроверг информацию издания Politico о предложении России по разведданным. Глава РФПИ назвал эти сообщения фейком.

Речь идет о публикации Politico, в которой сказано, что спецпредставитель российского президента якобы передал Вашингтону предложение Москвы о прекращении передачи Ирану разведданных. Взамен от США, якобы, требовалось остановить помощь Украине.

Ранее Дмитриев заявил, что разрушительное энергетическое цунами скоро опустошит Европу. ЕС необходимо признать свои стратегические энергетические и геополитические ошибки, искупить вину, сменить руководство и отказаться от русофобского подхода, написал спецпредставитель президента в соцсети X.