Собянин: В этом году откроется два завода по производству аккумуляторных батарей

В столице в этом году начнут работать два завода по производству аккумуляторных батарей, рассказал в своем канале Сергей Собянин.

Заводы войдут в состав Московского кластера по производству систем накопления электроэнергии.

Собянин и первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров оценили, как идет строительство предприятий.

Как уточнил глава города, В сентябре планируется запустить производство модулей, тяговых батарей, литийионных ячеек и стационарных систем накопления энергии, а компактных аккумуляторов - в декабре.

