Раскрыт секрет сходства женщин из окружения Трампа

Раскрыт секрет сходства женщин из окружения президента США Дональда Трампа. Это так называемое "лицо Мар-а-Лаго", пишет издание HuffPost.

Тренд предполагает черты внешности женщин из высших политических кругов США. Бизнесвумен и жены политических деятелей, которые часто посещают светские мероприятия в Мар-а-Лаго — частной резиденции Трампа во Флориде, стремятся походить на дочь американского лидера Иванку Трамп.

Авторы отмечают: для женщин трамповского движения MAGA с косметически измененными лицами это знак того, что вы являетесь частью клуба. "Лицо Мар-а-Лаго", названное в честь резиденции президента Дональда Трампа в Палм―Бич, является карикатурой на женственность и практически обязательным требованием для женщин, продвигающихся по карьерной лестнице в этом мире.

Эксперты поясняют: дамы могут начать с инъекций в губы, а затем перейти на ботокс, чтобы добиться такой подтянутой, почти болезненно натянутой кожи. Наполнитель для щек восстанавливает утраченный объем в области скул и округляет лицо. Обязательным условием, в том числе и для Мужчин, является золотистый загар. Плюсом считается наращивание ресниц и виниры.

Внешний вид обходится недешево: пластические хирурги говорят, что вся процедура может обойтись вам в 90 000 долларов. Стоимость может вырасти до 200 000-300 000 долларов, если вы обратитесь к высококлассному пластическому хирургу. И секрет не в том, чтобы выглядеть молодо, а в том, чтобы выглядеть дорого. Возможно, именно из-за того, что такой стиль одежды обходится слишком дорого, он пользуется таким спросом, заключают авторы.