Стратегические бомбардировщики США направились к Ирану

В сторону Ближнего Востока направились два американских бомбардировщика B-52H Stratofortress. Самолеты способны нести ядерное оружие, сообщает РИА Новости. Бомбардировщики были замечены над Средиземном морем недалеко от побережья Сицилии, они направлялись на восток.

Тем временем иранские военные атаковали объекты военно-промышленного комплекса Израиля. Нанесены удары также по некоторым базам США на Ближнем Востоке. КСИР назвал это 69-й волной операции "Правдивое обещание 4" против США и Израиля.

Новоизбранный верховный лидер Ирана в своем обращении к народу заявил, что Тегеран намерен продолжать эффективную и беспощадную оборону. Он намерен использовать Ормузский пролив как рычаг давления в конфликте с США и Израилем.