США близки к "сворачиванию" военных действий против Ирана, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 20 марта в Truth Social.

Он отметил, что цели операции на Ближнем Востоке скоро будут достигнуты. Президент США добавил, что Ормузский пролив должны охранять другие страны, которые используют его.

При этом за несколько часов до этого в ответ на вопросы журналистов Трамп подчеркнул, что он не хочет прекращения огня с Ираном.

Другие заявления американского лидера на встрече с представителями СМИ:

— Трамп убежден в достижимости украинского урегулирования;

— Переговоры с Россией по Украине продолжаются почти каждый день;

— Операция против Ирана никак не влияет на украинское урегулирование;

— Трампа не интересует Ормузский пролив.