Будет сложно предотвратить третью мировую войну, заявил Александр Вучич

Будет сложно предотвратить третью мировую войну, заявил в интервью германской газете Berliner Zeitung президент Сербии Александр Вучич. По его словам, скорее всего, она уже началась.

"Борьба за нефть, газ, минералы, редкие металлы и другие ресурсы давно началась", — сказал Александр Вучич.

Президент Сербии отметил, что крупные державы не смогут пойти на уступки, потому что их интересы "слишком различны и слишком значимы".

"Многие игроки сейчас пытаются, прежде всего, выиграть время, в то время как идут приготовления к более крупным и масштабным конфликтам", — предположил Вучич.

Президент Сербии также отметил, что конфликты, как украинский или ближневосточный, "почти обязательно ведут к новым конфликтам".